Ortwin De Wolf retourne à l'AS Eupen pour le moment

Le portier de l'Antwerp a vu son prêt se terminer et un accord n'a pas encore été trouvé avec l'AS Eupen.

Ortwin De Wolf (24 ans) n'est officiellement plus un joueur de l'Antwerp. L'ex-international Espoirs était prêté jusqu'au 1er juillet par l'AS Eupen, et est donc rentré au Kehrweg hier. D'après le Nieuwsblad, le joueur ne désespère cependant pas qu'une solution soit trouvée entre l'Antwerp et Eupen afin que le Great Old fasse son acquisition à titre définitif.

De Wolf a disputé 11 matchs la saison passée avec l'Antwerp. Il a cependant passé les PO1 sur le banc, victime du retour de Jean Butez entre les perches.