Pas fit, Lamkel Zé ne part pas en stage ... et annonce encore son départ de l'Antwerp

On n'ose plus parler de clap de fin dans le scénario se répète inlassablement : Didier Lamkel Zé semble tenter de forcer son départ de l'Antwerp.

Comme à chaque mercato, Didier Lamkel Zé semble en effet vouloir forcer la main de sa direction en vue d'un transfert. L'ailier camerounais ne fait pas partie des joueurs emmenés en stage par le nouvel entraîneur du Great Old, Brian Priske : Lamkel Zé a été jugé "pas suffisamment fit". Et il ne semble pas s'en soucier, puisqu'il a partagé via Instagram une photo de ses équipiers : "Bonne continuation à vous ! Moi, ma tête n'est plus ici".

Si le divorce pourrait sembler enfin consommé, on se gardera bien de prédire ce qui se passera pour Didier Lamkel Zé, tant ses frasques reviennent à chaque mercato ...

ℹ️ Didier Lamkel Zé werd door de medische staf niet voldoende fit bevonden en zal een week extra individueel trainen. — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 4, 2021