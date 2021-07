Premier match à domicile, première victoire pour le Beerschot

Le Beerschot s'est imposé pour sa première de la saison au Kiel, le RWDM s'est incliné contre STVV.

Comme Bruges, Charleroi ou encore le Standard, le Beerschot était de sortie en début de soirée. Les Anversois accueillaient Waasland-Beveren au Kiel et ont dû attendre le dernier quart d'heure de la rencontre pour faire la différence grâce à Musashi Suzuki et Ismaila Coulibaly (2-0).

Autre rencontre entre clubs de D1A et de D1B et autre victoire du club de Pro League. Le RWDM s'est incliné par le plus petit écart contre STVV (1-0). C'est Dimitri Lavalée qui a inscrit le seul but de la rencontre, juste avant la pause.