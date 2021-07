"Un vrai défi" pour l'Angleterre contre le Danemark

Les Three Lions manquent encore d'expérience et Gareth Southgate en est conscient.

Gareth Southgate espère offrir à l'Angleterre sa première grande finale depuis le Mondial 1966, mais il connaît l'ampleur de la tâche qui attend ses troupes. "On n'a jamais joué de finale. C'est un vrai défi pour nous. Si on était une nation qui a déjà gagné cinq titres, on aborderait sans doute ce match différemment. Mais ce n'est pas le cas", estime le sélectionneur des Three Lions.

"On sait que ça va se jouer sur la performance du jour", ajoute-t-il. "On a essayé de préparer ce match au mieux et je pense que c'est ce qu'on a fait. Mais ce sont deux excellentes équipes qui vont s'affronter et on verra ce que ça va donner." L'Angleterre aura l'avantage de jouer devant son public à Wembley, mais le Danemark n'aura rien à perdre, dans une demi-finale qui vaudra assurément le détour.