Wesley Hoedt: "Je suis Anderlecht de près depuis au moins deux ans"

Voilà deux ans qu'il flirte avec le Sporting, cette fois, il est bien Anderlechtois. Wesley Hoedt raconte comment il est arrivé dans un club qui l'attire depuis qu'il a découvert la Pro League.

Pas dans les plans de Southampton, le Néerlandais avait l'embarras du choix cet été. Mais il a opté pour le Sporting. "J'avais aussi des options en Italie, en Angleterre et en Allemagne, mais il s'agissait d'équipes qui jouent le ventre mou dans leur championnat. Il faut toujours être prudent quand on évoque les ambitions. Mais aux Pays-Bas, on est assez direct: on vise le plus haut possible", explique-t-il au Nieuwsblad.

Et il a le sentiment qu'avec Anderlecht, il va pouvoir se battre pour aller chercher des prix. "Cela fait deux ans que je suis Anderlecht de près. Les premiers contacts datent de 2019. Le football que veut jouer Vincent Kompany, c'est le football pour lequel j'ai été formé. Construire de l'arrière, avec des passes courtes... C'est un jeu qui me convient."

Et le Néerlandais aurait pu déjà arriver à Anderlecht l'été dernier. "Les négociations avaient bien avancé", confirme-t-il. "Mais ensuite la Lazio est arrivée, avec une occasion unique pour moi de jouer la Ligue des Champions." Une occasion que Wesley Hoedt n'a pas laissé passer, mais un an plus tard, il est Anderlechtois et très ambitieux.