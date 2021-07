Contraint de vendre un joueur à forte valeur pour rééquilibrer les comptes, l'Inter Milan s'est résigné à céder le Marocain au Paris Saint-Germain pour 71 millions d'euros, bonus compris.

Le nouvel entraîneur de l'Inter Milan, Simone Inzaghi regrette le départ d'Achraf Hakimi. "Je le savais déjà, le départ était prévu même s'il a été douloureux. Il était demandé dans toute l'Europe et il y avait des besoins budgétaires", a lâché le coach italien en conférence de presse. "Mais on m'a promis que l'équipe restera compétitive et que les autres meilleurs joueurs resteront."

A priori, Romelu Lukaku et Lautaro Martinez, les deux autres joueurs concernés par un départ éventuel, ne devraient pas quitter les Nerazzurri cet été.