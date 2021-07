Les enseignements d'Anderlecht - AZ Alkmaar : Thelin ne surprend pas, Hoedt prend ses marques

Anderlecht a partagé l'enjeu en fin de stage face à l'AZ Alkmaar. Un match qui ne permet pas de tirer des conclusions, mais bien quelques enseignements.

Hendrik Van Crombrugge, déjà indispensable

L'arrivée de Colin Coosemans est intelligente pour renforcer le poste, qui a laissé sceptique au fil de la saison, mais le premier "transfert" d'Anderlecht, c'était lui : Hendrik Van Crombrugge, le capitaine, est de retour en pleine possession de ses moyens. Dès la 5e minute, il arrêtait un penalty, de quoi mettre les points sur les "i".

Plusieurs parades plus tard, il finira par être victime d'une passe en retrait suicidaire (même si sa passe dans l'axe vers Cobbaut est un peu coupable), mais dans l'ensemble, aucun doute n'est permis : le patron est de retour.

Harwood-Bellis parfois nerveux, Hoedt souvent rugueux

Wesley Hoedt avait provoqué un penalty dès son premier match, mais sa prestation face à l'AZ Alkmaar était déjà plus conforme à ce qu'il doit apporter : le Néerlandais était rugueux sur l'homme et clairement le défenseur le plus présent du RSCA, amenant sa couverture de balle et son expérience à un Harwood-Bellis qui a plus d'élégance, mais manquait de calme et a notamment commis quelques fautes grossières. La relance de Hoedt, qui faisait partie des critères en ayant fait une cible prioritaire, est également bien présente.

Tout n'est certainement pas parfait, mais l'entrée de Cobbaut a prouvé par contraste que c'est bien le duo Hoedt-Harwood Bellis (en attendant Delcroix et une défense à 3 ?) qui devrait débuter la saison.

Gomez a du football dans les pieds

Il a été très discret, aligné inhabituellement sur son flanc gauche, mais le nouveau venu Sergio Gomez s'est mis en évidence au meilleur moment, à savoir en étant à l'initiative d'une sublime (le mot n'est pas trop fort) action collective menant au but depuis son côté, via un crochet et une ouverture tout ce qu'il y a de plus "Neerpedienne". Clairement, le jeune produit de la Masia a du foot dans les pieds et peut procurer des frissons aux supporters - mais devra espérer que Kompany puisse le faire jouer à son meilleur poste.

© photonews

Isaac Kiese Thelin est insuffisant, et il faut du poids devant

Vincent Kompany aimerait jouer avec deux attaquants cette saison. Problème : en l'état, il n'en a en quelque sorte ... aucun. Isaac Kiese Thelin était titulaire face à l'AZ et n'a certainement pas marqué de points. Le Suédois n'a ni les qualités techniques requises, ni le style maison et devrait quitter le RSCA, si possible pour un petit montant. Derrière ? Le vide, Verschaeren ayant tourné autour de lui mais n'étant pas à son aise devant, Dauda restant trop léger et les futurs 9 n'étant pas encore arrivés.

Francis Amuzu, en feu, et Lior Refaelov auront donc pour mission d'amener le danger vendredi prochain face à l'Ajax Amsterdam, même si d'ici là, tous les supporters Mauves espèrent bien que Peter Verbeke aura de bonnes nouvelles pour eux. En attendant, il faudra apprendre à vivre sans la garantie buts qu'était Lukas Nmecha, car rien ne dit que le futur attaquant sera opérationnel et efficace dès son arrivée ...