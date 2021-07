🎥 Revivez en vidéo les moments forts de la finale de l'Euro entre l'Italie et l'Angleterre

La Squadra s'est imposée lors de la séance de tirs au but avec un Donnarumma impérial.

Dimanche soir sonnait la fin de l'Euro 2020 avec une finale entre l'Italie et l'Angleterre. Rapidement aux commandes grâce à Luke Shaw, les Three Lions ont cependant cédé en deuxième période à cause de la pression italienne et un but de Bonucci après une confusion dans le rectangle.

Le vainqueur du tournoi a été décidé au bout d'une séance de tirs au but intense mais maîtrisée par un Donnarumma incroyable.