Deux clubs sont encore sur les rangs pour Arthur Theate, mais Ostende a une exigence

Arthur Theate est sur le départ du côté d'Ostende, mais les Côtiers ont une exigence en plus du prix.

Comme nous vous le disions ce lundi, deux clubs sont encore sur les rangs pour signer Arthur Theate: Bologne et le FC Cologne. Le prix demandé par les Côtiers est de 8 millions.

Mais d'après Het Nieuwsblad, le prix n'est pas la seule exigence du club d'Ostende: ils veulent recevoir l'argent dans sa totalité et le plus vite possible. Avec cette demande, Cologne est donc le plus proche de signer l'ancien défenseur du Standard.

Seulement, Cologne ne transfèrera Theate que si Bornauw quitte le club. Bref, tout pourrait se faire plus tard dans le mercato et le défenseur devrait commencer la saison avec le KVO.