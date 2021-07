Un club de Ligue 1 s'ajoute à la liste des prétendants pour Thomas Henry

Après son excellente saison à OHL, Thomas Henry va-t-il pouvoir découvrir la Ligue 1?

Avec 21 buts et 7 passes décisives la saison passée, Thomas Henry (26 ans) a grandement participé à la saison réussie d'OHL et attiré les regards, notamment en France. Le buteur formé au FC Nantes a déjà dit que la Ligue 1 le faisait rêver, et un club s'intéresserait de prêt à lui : le FC Metz, d'après RMC Sport.

Le club lorrain suivrait Henry "de très près" et le montant d'un transfert serait évalué aux alentours des 3,5 millions d'euros. Thomas Henry avait rejoint la Belgique en 2018, devenant l'atout offensif n°1 de l'AFC Tubize qu'il quittait après une demi-saison pour OHL.