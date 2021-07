Seraing, le flou artistique

La saison reprend le 23 juillet et il est temps de présenter toutes les équipes de Pro League. Place à l'un des promus, le RFC Seraing.

En allant gagner à Waasland-Beveren sur le score de 2-5, le RFC Seraing a validé son retour au plus haut niveau de notre football. Mais 2 mois plus tard, tout a changé ou presque et il est à l'heure actuelle impossible de savoir à quoi nous attendre de la part des Métallos.

Tout d'abord, Emilio Ferrera est parti à La Gantoise et a été remplacé par Jordi Condom, qui était directeur sportif à Eupen. Le Catalan est en train de tout reconstruire, et à l'heure actuelle son noyau est encore largement incomplet.

Swers, Godart, Sabaouni et Mikautadze sont partis, tandis que Lahssaini, Jallow et Dietsch sont restés en prêt de Metz. Mathieu Cachbach a lui aussi été prêté par le club lorrain alors que l'attaquant Marius Mouandilmadji a signé après un test concluant.

Condom attend des renforts

Mais le noyau est loin d'être complet pour tenir la route en D1A. Le coach a d'ailleurs déclaré qu'il attendait encore 4 ou 5 joueurs en plus pour compléter son noyau. Le début de championnat (Courtrai, Malines et Anderlecht) sera donc compliqué pour les promus, qui auront jusqu'au 31 août pour renforcer l'équipe et éviter l'une des deux dernières places.

La préparation

Malgré ce "flou artistique", Seraing réalise une préparation positive : les Métallos ont battu La Gantoise (1-0) et le F91 Dudelange (3-0), ne s'inclinant que de peu face à l'AS Eupen que retrouvait Jordi Condom (2-1). Quelques tests y ont été effectués, qui ont donc amené à la signature de Mouandilmadji ; les autres (Sambissa, Mansoni) restent en attente.

Les ambitions

Une chose est sûre, Seraing, déjà promu un peu à la surprise générale, n'aura qu'un objectif : le maintien, qui serait une énorme réussite et pousserait probablement le FC Metz à investir encore un peu plus en région liégeoise à moyen terme. Cela passera par quelques exploits en début de saison ...