Transferts : l'Antwerp annonce un nouveau renfort

Après Jelle Bataille, Bjorn Engels, Michael Frey ou encore Michel-Ange Balikwisha, l'Antwerp a présenté une nouvelle acquisition estivale.

Le club annonce ainsi l'arrivée d'Alhassan Yusuf, qui passera sa visite médicale lundi. Le Great Old a déjà un accord avec son club actuel, l'IFK Göteborg (Suède).

Sauf contretemps donc, le Nigérian de 20 ans devrait signer un contrat de quatre saisons en Belgique.

