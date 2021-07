Le Sporting Charleroi ne gagne toujours pas en match amical

Will Still n'a visiblement pas encore trouvé la formule avec le Sporting Charleroi, à une semaine du début de la saison.

Le Sporting Charleroi disputait son dernier match de préparation ce samedi, face au PAOK Salonique, et les Zèbres se sont une nouvellle fois inclinés (2-0), craquant en seconde période après avoir atteint la pause sur le score de 0-0. À une semaine du début de la saison, à Ostende, ce match faisait office de répétition générale et le revers peut donc inquiéter.

Charleroi a ainsi ces derniers jours partagé face à Amiens et face au RWDM mais s'est également incliné contre Zulte Waregem, pour un total de 10 buts encaissés en 4 matchs amicaux, ce qui ne plaira certainement pas à un Edward Still amateur d'organisation. Sans oublier la défaite moins significative car plus prématurée sur le rude score de 6-1 face au Maccabi Haïfa. Seule victoire dans cette préparation : le 3-1 inaugural face au Fola Esch. Il y a encore du boulot au Mambourg ...