Un jeune prêté par Monaco espère s'imposer au Cercle : "Je veux suivre les traces de Pavlovic"

La saison dernière, le Cercle comptait plusieurs prêts de l'AS Monaco dans son effectif.

Parmi ces joueurs, Strahinja Pavlovic auteur d'une solide saison. Arrivé en janvier, le défenseur serbe avait joué un rôle important dans le maintien.

Cette saison, lors de la préparation, le Cercle a mis à l'essai deux joueurs de Monaco.

Edgaras Utkis (20 ans) et Boris Popovic (21 ans) ont pu faire leurs preuves ces dernières semaines et il sera décidé dans la semaine à venir s'ils seront prêtés au Cercle.

Popovic espère vraiment pouvoir faire ses preuves chez nous cette saison : "Je suis content d'avoir levé le doigt, quand l'entraîneur du Cercle nous avait demandé qui voulait venir en prêt à Bruges, lors de sa visite à Monaco", explique le défenseur central franco-serbe à Het Laatste Nieuws.

"Le projet ici semble très intéressant pour un jeune joueur. Après quatre ans à Monaco, je voulais me tester. Et voilà une belle occasion de suivre l'exemple de mon ami Strahinja Pavlovic. J'ai suivi de près son séjour ici la saison dernière au Cercle. Il a très bien réussi et j'ai l'ambition de suivre ses traces."