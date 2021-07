🎥 Elimination de Boca Juniors et bagarre générale impliquant les forces de l'ordre en Copa Libertadores

Folie en AmĂ©rique du Sud avec l'Ă©limination de Boca Juniors en 8e de finale de la Copa Libetadores des oeuvres de l'AtlĂ©tico Mineiro, qui a Ă©tĂ© suivie d'une Ă©chauffourĂ©e et mĂȘme de coups Ă©changĂ©s avec les forces de l'ordre.

Alors que le match aller (0-0) avait déjà été entaché d'une polémique concernant un but annulé pour Boca Juniors, le déplacement du club argentin à l'Atlético Mineiro s'est terminé dans le chaos après la qualification brésilienne aux tirs au but (0-0, 3-1 aptàb). Durant le match, un but de Boca a de nouveau été annulé par le VAR, ce qui a déjà provoqué une bousculade et le renvoi en tribunes des entraîneurs adjoints des deux équipes.

Après la qualification de l'Atlético, la situation a encore dégénéré : la presse sud-américaine relate des coups échangés dans le tunnel et les vestiaires du stade, avant que les joueurs de Boca Juniors attaquent le corps arbitral réfugié dans son vestiaire. Les forces de l'ordre sont alors intervenues et en sont également venues aux mains avec les joueurs du club de Buenos Aires. La CONMEBOL devrait sanctionner Boca Juniors et l'Atlético Mineiro après ces incidents.

Boca Juniors are not taking their #Libertadores elimination lightly.. pic.twitter.com/Z5cAID82Ln — Roberto Rojas (@RobertoRojas97) July 21, 2021