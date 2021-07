Michael Krmencik quitte définitivement le Club de Bruges

Comme il le souhaitait, Michael Krmencik va quitter pour de bon le FC Bruges, où il ne s'est jamais imposé.

Prêté au PAOK Salonique en seconde partie de saison passée, Michael Krmencik (28 ans) avait été clair à son retour : il ne souhaitait plus vraiment jouer pour le Club de Bruges, et les Blauw & Zwart ne semblaient quoi qu'il en soit pas compter sur le buteur tchèque.

Après avoir disputé l'Euro 2020 avec son équipe nationale (et même disputé une mi-temps complète en quart de finale face au Danemark), Krmenick ne reviendra donc pas à Bruges : le média tchèque Aktualne révèle qu'un accord a été trouvé entre le Club et le Slavia Prague, piste déjà évoquée il y a plusieurs semaines. Le Slavia aurait déboursé 2,5 millions d'euros pour attirer l'attaquant, arrivé en janvier 2020 contre 6 millions en provenance du Viktoria Plzen. Un gros échec côté brugeois puisque Krmencik n'aura disputé que 19 matchs pour 3 buts et 3 assists. En D1 tchèque, cependant, il est une valeur sûre avec 55 buts en 127 matchs avant son transfert en Belgique.