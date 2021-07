OFFICIEL: Kristoffer Olsson signe à Anderlecht!

Nouvelle recrue pour le Sporting, qui accueille un international suédois.

Pas encore de nouvel attaquant pour le Sporting d'Anderlecht, mais un nouveau milieu de terrain. Le Sporting a en effet confirmé le transfert de l'international suédois Kristoffer Olsson, qui arrive en provenance de Krasnodar et qui a signé un contrat de quatre ans.

International suédois (29 caps), Kristoffer Olsson est âgé de 26 ans et était actif à Krasnodar depuis un an et demi. Après Benito Raman, Sergio Gomez, Lior Refaelov, Colin Coosemans, Wesley Hoedt, Taylor Harwood-Bellis et Majeed Ashimeru, c'est donc le huitième renfort du mercato estival anderlechtois.