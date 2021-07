Mbaye Leye avant la réception de Genk : "J'ai hâte que nous montrions le nouveau visage du Standard de Liège"

La Jupiler Pro League reprend ses droits ce week-end et le Standard de Liège ouvre le bal avec la réception de Genk ce vendredi soir (20H45).

Mbaye Leye peut compter sur l'entierté de son groupe pour la réception de Genk ce vendredi. "Aucun blessé de notre côté. Tous les joueurs sont là et Hugo Siquet est rétabli. Il a repris l'entraînement depuis lundi", a confié Mbaye Leye en conférence de presse.

Vendredi, le Standard de Liège croisera le fer avec Genk. "L'excitation du premier match est bien là et le groupe est motivé. J'ai hâte que nous montrions le nouveau visage du Standard contre Genk. Si débuter par le vice-champion de Belgique n'est pas un cadeau ? Tous les premiers matchs sont compliqués et c'est le mental qui prédomine durant les cinq premières journées de championnat car chaque équipe n'est pas prête à 100%. Néanmoins en face, on retrouvera le même équipe joueuse que la saison dernière qui possède des qualités offensives énormes. Ils ont cette capacité de faire la différence en contre-attaque. Une formation complète malgré l'absence des internationaux colombiens. Il faudra être vigilant et conserver notre solidarité", a souligné le T1 du matricule 16.

© photonews

Cette rencontre sera différente de la finale de Coupe de la saison dernière. "Nous serons chez nous à Sclessin et nous débutons un nouvel exercice. De plus, notre douzième homme est notre premier renfort. Il fait la différence et a une influence sur l'équipe adverse et mes joueurs. Les 9.000 supporters présents feront du bien. Certains de mes joueurs n'ont jamais connu un Sclessin plein. Chaque change chaque joueur car c'est le meilleur public de Belgique", a conclu Mbaye Leye.