Officiel: Son prolonge son aventure à Tottenham

L'attaquant des Spurs veut s'inscrire dans la durée.

Excellente nouvelle pour Tottenham. Déjà lié aux Spurs jusqu’en juin 2023, l’attaquant Heung-Min Son (29 ans, 51 matchs et 22 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) a rempilé pour deux années supplémentaires ce vendredi, soit jusqu’en juin 2025. Pour son plus grand bonheur.

"C'était déjà un grand honneur de jouer ici pendant six ans, le club m'a montré un immense respect et je suis évidemment très heureux d'être ici. C'est comme à la maison, surtout avec les fans, les joueurs, le staff. Il n'y a pas eu de décision. C'était facile. Je suis si heureux d'être ici et je suis si heureux de revoir les fans bientôt", a apprécié le Sud-Coréen dans le communiqué du club.

Voici un motif de consolation pour les fans londoniens qui pourraient perdre leur avant-centre phare Harry Kane, pour qui Manchester City aurait offert 187 M€ .