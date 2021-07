Le coach des Pandas est mitigé: "Demain, je serai heureux avec ce point, mais aujourd'hui..."

Stefan Krämer découvrait la Jupiler Pro League ce dimanche et son équipe s'est montrée solide.

Stefan Krämer, coach un peu atypique, a laissé ce dimanche sa carte de visite dans notre pays. Le tout nouveau coach d'Eupen a montré que son équipe était prête à aller au combat pour sauver sa peau.

"J'ai vu beaucoup de choses que j'ai aimé dans mon équipe. La construction, l'organisation, les transitions. J'étais par contre fâché sur le début de seconde période, on a laissé Bruges un peu jouer."

Il a surtout été surpris par la réaction de son équipe: "Ce n'était pas simple de revenir au score. Nous étions fatigués, mais nous sommes revenus et on a même pris l'avantage. Les 10 minutes d'arrêt de jeu? Ce qui est surtout décevant c'est d'encaisser à la fin, les joueurs prennent ça comme une défaite. Nous avons joué contre la meilleure équipe de Belgique et surtout personne ne pensait qu'on réaliserait cette performance".

Une performance à répéter dans une semaine, pour le premier match à domicile. Ce sera le Sporting d'Anderlecht au programme.