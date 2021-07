La Gantoise n'y arrive toujours pas lors du match d'ouverture et poursuit sa mauvaise série : "Cela reste un fait étrange"

Les clubs du G5 ont tous été surpris lors de la première journée de championnat. La Gantoise a fait de même dimanche soir sur le terrain de Saint-Trond. Le STVV a battu les Buffalos 2-1.

"Nous avons commencé idéalement avec ce but rapide, puis nous n'avons vraiment pas été à la hauteur lors de l'égalisation", analysait Hein Vanhaezebrouck après la rencontre. "Après cette première mi-temps équilibrée, nous sommes bien rentrés des vestiaires. Nous contrôlions complètement le match. Nous n'avons rien donné, mais nous avons manqué de fraîcheur en attaque", a confié le T1 des Buffalos.

"Ensuite, vous espérez qu'avec vos remplacements, vous pouvez faire la différence... Les remplaçants ont également été plus tranchants et ont apporté beaucoup plus de danger, mais ensuite vous encaissez un but qui vient de nulle part. Eh bien, je n'en tiens pas compte", a déclaré Vanhaezebrouck. "Je n'ai pas grand-chose à reprocher aux garçons ; j'ai trouvé que la réaction qu'ils ont montrée après le 2-1 était exemplaire. Nous méritons toujours plus qu'une défaite ici, mais c'est le résultat qui compte."

Match d'ouverture

La Gantoise a du mal avec ces matchs d'ouverture depuis longtemps. La saison dernière, les Buffalos ont également perdu le jour d'ouverture au Stayen. "La Gantoise n'a pas gagné son premier match de championnat depuis 2012", a souligné Vanhaezebrouck. "Coïncidence ou pas, c'était aussi la dernière fois que nous avons joué à domicile. Cela reste un fait étrange", a conclu l'entraîneur de Gand qui a félicité l'entraîneur de STVV Hollerbach pour le jeu et la combativité des Canaris.