Tactique: comment Stefan Krämer et Eupen ont coupé les ailes brugeoises

Ce dimanche, tout le monde a parlé du temps additionnel mais avant cet épisode, il y avait un plan très bien ficelé pour bloquer le Club de Bruges.

Tout le monde a eu son opinion à propos des 13 minutes de temps supplémentaire qui a été ajouté à la fin de la rencontre entre le Club de Bruges et Eupen. Mais avant cela, il y a eu une prestation collective pratiquement parfaite des Pandas contre l'armada brugeoise.

De Ketelaere, Vormer, Mata, Lang, Dost: ces joueurs devaient être dangereux et cela a été compliqué... grâce au plan de Krämer. Explications:

Deux latéraux sur le côté droit

Beck a été aligné, tout comme Jonathan Heris. Les deux joueurs étaient dans la même zone, celle normalement dévolue au back droit. Même si Heris serrait aussi dans l'axe pour former une défense à trois, les deux joueurs avaient deux missions: museler Noa Lang mais aussi....De Ketelaere, qui est souvent attiré par ce côté gauche, tout en sachant que si ces deux joueurs étaient dans cette zone, Ricca ne savait plus monter.

Ce positionnement a donc tout changé puisque du coup, l'axial qui devait "s'occuper" de De Ketelaere restait dans l'axe où les Pandas étaient en surnombre et mieux encore pour les Germanophones: Cools, l'homme du grand Charles, pouvait alors couper les lignes de passes entre le flanc gauche brugeois et le reste de l'équipe, donc Dost et Vormer.

Un beau coup tactique de la part du coach d'Eupen, qui a coupé les espaces autour de Lang et de De Ketelaere.