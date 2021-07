Wayne Rooney blesse l'un de ses joueurs à l'entraînement

Wayne Rooney vit des moments difficiles à Derby County.

Alors que Derby County est actuellement réduit à un noyau de 9 joueurs et Wayne Rooney, coach des Rams, s'est lui-même encore plus compliqué la tâche : d'après Sky Sports, Rooney aurait blessé l'un de ses joueurs à l'entraînement. Le jeune Jason Knight, 20 ans, aurait été blessé lors d'un tacle trop engagé de son entraîneur et devrait être out pour plusieurs mois.

Un coup du sort qui place Rooney encore plus dans la tourmente, car l'ancien international anglais est actuellement au centre d'une polémique après avoir été photographié par les tabloïds anglais ivre entouré de jeunes femmes peu habillées, qu'il avait invitées dans sa suite VIP.