Cité à Anderlecht, Mbaye Niang devrait retrouver la Serie A

Sur le départ à Rennes, l'international sénégalais suscite les convoitises.

Sur le départ au Stade Rennais et cité du côté du Sporting d'Anderlecht, Mbaye Niang (26 ans, 12 apparitions et 1 but toutes compétitions pour la saison 2020-2021) devrait retrouver la Serie A, comme le confirme le journaliste italien Gianluca Di Marzio.

L'ancien joueur de l'AC Milan, du Genoa et du Torino est donc en passe de retrouver l'Italie puisqu'il vient de donner son feu vert pour rejoindre Venise, promu en Serie A ! Un accord entre les deux clubs est proche en vue d'un prêt avec option d'achat.