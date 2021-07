Lens bénéficie aussi du transfert de Varane

Raphaël Varane passe du Real Madrid à Manchester United.

Après dix ans de bons et loyaux services au Real Madrid, le défenseur central Raphaël Varane (28 ans, 41 matchs et 2 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) a décidé de changer d’air cet été et de rejoindre Manchester United (voir ici)… Pour le plus grand bonheur du RC Lens ! En vertu des indemnités de formation FIFA, le RCL, club formateur du Tricolore, va en effet percevoir 2,5% du montant de la transaction.

Ce transfert étant estimé à 50 millions d’euros, les Sang et Or vont toucher environ 1,25 M€ d’après La Voix du Nord. Une rentrée d’argent bienvenue dans le contexte actuel !