Le Borussia retrouve Thorgan Hazard

Les trois Diables du Borussia sont désormais réunis.

Thomas Meunier et Axel Witsel avait rejoint le groupe du Borussia Dortmund jeudi matin et ont participé à la séance d'entraînement du jour, c'est ensuite Thorgan Hazard qui a rejoint ses équipiers et son nouvel entraîneur, Marco Rose.

Vainqueur de la Coupe d'Allemagne l'an dernier, le Borussia entamera sa saison par un premier tour de Coupe d'Allemagne contre le SC Wehen, avant de débuter son championnat, le 14 août, contre l'Eintracht Francfort.