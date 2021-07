Leye rassure: "Il y a un point commun entre tous les joueurs qui ont eu des crampes"

Contre Genk, certains ont pointé du doigt les problèmes physiques de quelques joueurs du Standard. Ce vendredi en conférence de presse, Mbaye Leye a tenu a expliquer les raisons des crampes de ses joueurs.

A la fin de la rencontre face à Genk (1-1) de vendredi dernier, pas mal de joueurs liégeois ont eu des crampes. Du coup, la préparation physique a été remise en question par pas mal de suiveurs. Ce vendredi, Leye a tenu à expliquer le pourquoi du comment.

"Le groupe est prêt. Les joueurs qui ont eu des crampes, ce sont des joueurs qui ont été blessés, et qui ont manqué des periodes de préparation. Klauss a manqué une fois 3 jours et une fois 4 jours après sa blessure contre Lens. Muleka est revenu avec une blessure au genou et est resté une semaine sans s'entraîner. C'est aussi pareil avec Hugo Siquet. Cette année, la préparation a été courte donc ceux qui ont loupé des séances sont un peu en retard, mais ce n'est pas alarmant".

Du coup, le Standard pourra jouer comme le staff liégeois le veut: avec beaucoup de générosité. "Nous allons mettre un tempo très haut, c'est très important. Nous devrons, à Zulte Waregem, montrer directement qui nous sommes, avec du caractère. Nous devrons montrer la même mentalité que lors de la deuxième période contre Genk, c'est très important.