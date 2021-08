Seraing n'a pas su mettre le second but: "L'important, c'est d'avoir les occasions"

Les Métallos auraient pu se rassurer avant une fin de rencontre stressante.

Alors que Seraing menait sur sa pelouse contre Malines, les Métallos ont eu à plusieurs reprises la possibilité de tuer la rencontre: Jallow, Marius, Bernier: malgré les situations de supériorité numérique, le marquoir est resté bloqué à 1-0.

Mais cette situation ne semble pas (encore) tracasser Jordi Condom, le coach des locaux. "C'est la fatigue", assure le Catalan en conférence de presse. "En fin de rencontre, ils ont 10km dans les jambes, ce sont des sprints de dernière minute. On peut travailler beaucoup de choses, mais le plus important pour moi, c'est qu'on a ces occasions. Si on ne les avaient pas, ce serait autre chose. Au fur et à mesure, on mettra ces occasions, on continue d'apprendre".

En espérant que l'apprentissage se fasse assez rapidement, car ce qui est pris n'est plus à prendre.