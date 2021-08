De la Liga au Cercle de Bruges : "Le bon choix pour ma carrière"

Le Cercle a profité de la relégation de Valladolid en D2 espagnole pour en attirer un joueur : Waldo Rubio Martin, décisif face à OHL.

L'Espagnol de 25 ans n'a pas manqué ses débuts avec le Cercle de Bruges, couronnant son entrée au jeu face à OHL d'un but offrant le partage à sonn équipe. "Ca me rend très heureux de commencer mon passage ici par un but. Mais je ne suis pas encore à 100% physiquement, je peux encore donner beaucoup plus et je travaille dur pour y arriver", déclare Waldo après la rencontre.

Après la relégation de Valladolid de Liga en D2 espagnole, Waldo a opté pour la Belgique. "J'ai choisi la D1A parce que ça me permettra de faire un pas en avant dans ma carrière. Je suis sûr que le Cercle peut me faire évoluer. Il y a une grande différence entre le football belge et le football espagnol", estime-t-il. "C'est plus physique et intense ici".