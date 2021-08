Abdoul Fessal Tapsoba, rappelé de justesse des Espoirs par Mbaye Leye

Abdoul Fessal Tapsoba a été l'homme de la victoire pour le Standard au Gaverbeek. Pourtant, le jeune attaquant n'aurait ... pas dû être dans le groupe.

Abdoul Fessal Tapsoba (19 ans) s'est rué vers Mbaye Leye après avoir inscrit le 1-2 ce dimanche. Une façon de remercier l'entraîneur du Standard de lui avoir fait confiance : à l'origine, Tapsoba ne devait pas être de la partie pour ce déplacement à Zulte Waregem. "Abdoul devait partir en Bretagne avec les Espoirs pour un stage", révèle Mbaye Leye après la rencontre.

"Il devait partir en fin de semaine, mais j'ai été le voir mercredi face à la RAAL et il m'a convaincu. J'ai été le voir à la mi-temps et je lui ai dit qu'il resterait et viendrait avec nous". Tapsoba a donc saisi cette chance à deux mains, et confirmé qu'il pouvait être une arme offensive pour le Standard cette saison.