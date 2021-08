Achraf Hakimi sifflé durant toute la rencontre en Israël lors du Trophée des Champions

Achraf Hakimi a fait ses débuts officiels avec le PSG lors du Trophée des Champions, qui se disputait à Tel Aviv. Et l'international marocain a eu droit à un accueil salé de la part du public israélien.

Achraf Hakimi a en effet pris pour cible par de nombreux sifflets et huées durant l'intégralité de la rencontre opposant le Paris Saint-Germain au LOSC, ce dimanche à Tel Aviv. En cause : le soutien affiché publiquement, il y a quelques mois, par le latéral marocain en faveur de la cause palestinienne (via un tweet arborant le slogan "Free Palestine").

Malgré la défaite du PSG, Hakimi a disputé une rencontre que son entraîneur Mauricio Pochettino a estimée "satisfaisante". "On a parlé des sifflets et du fait qu'il devait rester concentré, et il y est arrivé", se réjouit le coach parisien en conférence de presse.