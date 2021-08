Officiel : Nouveau renfort du côté de Zulte Waregem

Le club flandrien continue de se renforcer.

Alieu Fadera rejoint Zulte Waregem où il a praphé un contrat de quatre saisons. Le Gambien arrive en provenance du club slovaque FK Pohronie. L'attaquant de 19 ans a fait ses débuts en première division slovaque l'année dernière et a disputé 26 matchs, marquant cinq buts et distillant autant de passes décisives.

"Au début, il y avait beaucoup d'intérêt de la part de différents clubs, y compris Zulte, dont j'ai entendu beaucoup de bonnes choses", a déclaré Fadera. "Après une bonne conversation avec l'entraîneur et le conseil d'administration du club, mon choix a été rapidement fait."

"Avec l'arrivée d'Alieu Fadera, nous sommes heureux de pouvoir donner à un autre joueur talentueux l'opportunité de se développer au plus haut niveau", déclare Eddy Cordier. Ce jeune joueur peut jouer n'importe où en attaque et a déjà fait une bonne impression au niveau physique et athlétique."