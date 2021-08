Officiel : Ostende accueille un nouvel attaquant

Les Côtiers tiennent le successeur de Fashion Sakala.

Ostende a signé David Atanga pour trois saisons. L'attaquant arrive en provenance du club de deuxième division allemande Holstein Kiel.

"Je connais David depuis son passage au Red Bull Salzburg et je l'ai également suivi tout au long de sa carrière. Il peut nous apporter de la profondeur et de la vitesse, ce dont nous avions encore besoin. Je suis impatient de travailler avec lui", a indiqué Alexander Blessin sur le site officiel du KVO.

Le joueur âgé de 24 ans a fait ses classes au sein du groupe Red Bull, où il a débuté à l'académie des jeunes de son pays natal, le Ghana, avant de finir au FC Liefering, en Autriche. Ce club fait office de club satellite pour les jeunes talents du groupe Red Bull et du RB Salzburg en particulier. Là-bas, il se fait rapidement remarquer avec 13 buts et 8 passes décisives et c'est ainsi qu'en juillet 2016, il se retrouve chez au RB Salzbourg où il disputera des minutes en Europa League et en durant les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Il a ensuite été prêté respectivement au FC Heidenheim, SV Mattersburg, St. Pölten et Greuther Fürth. En juillet 2019, il quitte définitivement le RB Salzbourg et atterrit au Holstein Kiel.