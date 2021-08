Le PSV, avec Vertessen buteur, s'offre l'Ajax lors du Trophée Johan Cruyff

Les deux équipes se sont disputées la Supercoupe des Pays-Bas.

Une rencontre entre l'Ajax et le PSV est toujours un choc aux Pays-Bas. Ce sont des rencontres serrées et engagées, mais cette fois cela n'aura duré qu'une période.

En effet, en début de rencontre, le PSV prend l'avantage avec Noni Madueke (2', 0-1) de quoi lancer la rencontre de la meilleur des façons. Dans la foulée, l'Ajax bénéficie d'un penalty... que rate le Français Haller. Madueke n'en demandait pas tant car il a planté son deuxième but du soir (29', 0-2).

Le match tourné vraiment à la 40ème lorsque l'Argentin Tagliafico est expulsé et laisse les champions de Eredivisie à 10. Le PSV gère et plante un troisième but par le jeune Yorbe Vertessen avant le quatrième par Mario Goetze (89', 0-4).

Une belle victoire pour le PSV qui lance bien sa saison. Pour l'Ajax, il est temps de récupérer son noyau au complet pour oublier cette déconvenue.