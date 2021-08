Clauss et les Lensois peuvent se satisfaire du nul

Les Lensois repartent de Bretagne avec un bon point.

Mené après un quart d'heure sur la pelouse de Rennes, Lens a su réagir pour égaliser cinq minutes plus tard et repartir de Bretagne avec un point (1-1) ce dimanche dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1. Un résultat qui satisfait le piston droit lensois Jonathan Clauss (28 ans, 1 match en L1 cette saison).

"On repart avec un bon point. On a eu une entame de match difficile, mais on a commencé ensuite à mettre le rythme qu'il fallait. En seconde période, on a même parfois été meilleurs qu'eux donc c'est bien pour la suite. Il y a encore des automatismes à retrouver", a confié Clauss, confiant pour la suite, au micro d'Amazon Prime Video.