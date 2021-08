Anderlecht au petit trot face à dix Métallos

Le RSCA a dû chercher l'ouverture, mais a été bien aidé par l'expulsion de Benjamin Boulenger en fin de première période. Les Mauves ont ensuite déroulé en seconde mi-temps.

La machine est-elle enfin lancée à Anderlecht ? La victoire au KF Laçi, bien que face à une opposition modeste, a eu le mérite de permettre aux Mauves de retrouver l'efficacité et à Kompany de se rassurer avec trois nouvelles options - Refaelov, Olsson et le nouveau venu Zirkzee. Tous trois sont titulaires, dans un RSCA qui repasse à 4 derrière.

Face à Seraing, ils doivent se mettre en évidence, à charge pour eux d'animer le jeu et de résoudre le puzzle proposé par Jordi Condom : une équipe solide et intelligente dans ses reconversions, loin de ce que proposait l'Union pour son déplacement au Lotto Park. Mais le trio Faye-Nadrani-Boulenger tient bon, coupe les trajectoires ; quand Verschaeren parvient à être trouvé d'une superbe talonnade de Zirkzee, il contrôle de la main. Refaelov et Raman cherchent déjà les combinaisons en triangle avec Zirkzee, très convaincant.

Dans le pétrin

Seraing, cependant, est bien en place : Bernier, enfant de Neerpede, galope sur son flanc gauche, sans vraiment inquiéter Delcroix mais en prenant le dos de Murillo. Kilota voit sa frappe captée par Van Crombrugge (16e). Petit-à-petit, aidé par un Olsson à son aise dans un rôle de plaque tournante au milieu, Anderlecht prend cependant le contrôle du match. Boulenger, jusque là solide, découpe Cullen (31e), puis arrive en retard sur un déboulé de Raman (39e) - deux jaunes, et un match qui se complique pour Seraing.

C'est le moment d'en profiter pour Anderlecht, juste avant la pause, mais Nadrani et Faye tiennent bon ... jusqu'aux arrêts de jeu de la première période : Zirkzee, jusque là très bien tenu, montre son instinct de tueur en s'ouvrant une petite fenêtre, par laquelle il place sa frappe. Mais le VAR est formel : hors-jeu de Raman sur la phase amenant le but, qui est annulé, et score vierge à la pause.

L'inquiétude Zirkzee

Évidemment, le schéma de la seconde période est clair : attaque-défense, avec des Sérésiens arc-boutés sur leur but. Pas le genre de match qu'apprécie le RSC Anderlecht, d"autant qu'un peu avant l'heure de jeu, Kompany perd son arme principale : Zirkzee sort, se tenant la cuisse d'un air inquiet. Thelin le remplace, et alerte directement Dietsch d'une tête (62e).

Mais si l'inquiétude est de mise concernant le joueur prêté par le Bayern, au moins sa doublure amènera-t-elle satisfaction : après un contre sérésien très mal joué, Benito Raman profite de l'absence de son back droit pour se retrouver en position idéale et servir Isaac Kiese Thelin, qui n'a plus qu'à la mettre (70e, 1-0). Difficile d'imaginer Seraing revenir dans de telles circonstances, tant ces Métallos à 10 ne sont pas plus inquiétants que le KF Laçi à 11. L'affaire sera pliée d'une frappe sèche de Sergio Gomez, alors que la défense en a plein les pattes (82e, 2-0). Le 3-0 réclamé par le public tombera dans les arrêts de jeu des oeuvres de Murillo (90e+2).

Avec cette première victoire en championnat, Anderlecht est enfin lancé, même si on sera curieux de voir cette équipe se frotter enfin aux autres cadors du championnat, à un rythme plus élevé. Car ce Seraing, qui a fait illusion contre Malines, ne doit pas se leurrer : sans renforts, la saison sera très longue ...