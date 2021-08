Kristoffer Olsson prend ses marques : "Pas à 100%, mais je m'en rapproche"

Kristoffer Olsson était présent ce mercredi en conférence de presse à la veille du match face à Laçi.

Kristoffer Olsson monte en puissance : le Suédois était titulaire pour la première fois en championnat face à Seraing, disputant 90 bonnes minutes après avoir également débuté au FK Laçi quelques jours plus tôt. "Tout se passe bien pour moi. M'habituer à de nouveaux équipiers, un nouveau coach, ça prend du temps, mais je crois que c'est un peu mieux chaque jour", se réjouit-il en conférence de presse.

"L'équipe joue de mieux en mieux aussi, ça m'aide. Je ne suis pas encore à 100%, non, mais je m'en rapproche. Intégrer la tactique, ma relation sur le terrain avec les autres joueurs, ça prend un peu de temps, mais on travaille dur à l'entraînement", continue Olsson.

Isacc Kiese Thelin, important pour son adaptation

Hors du terrain également, le joueur arrivé de Krasnodar prend ses marques. "Anderlecht est connu pour être un grand club et le championnat belge est bon. Je voulais découvrir quelque chose de neuf", explique Olsson. "Le club a connu une période difficile mais va dans le bon sens, the only way is up" se réjouit-il, avant d'évoquer son compatriote Isaac Kiese Thelin.

"Isaac a été important dans mon adaptation, oui. Je le connais depuis longtemps, déjà en U21. C'est pratique quand tu as besoin d'apprendre quelque chose au sujet du club, comment les choses fonctionnent, et c'est un ami, donc c'est positif", reconnaît le Suédois. "Sa situation n'est pas facile, mais c'est un grand professionnel, comme il l'a prouvé dimanche en marquant à son entrée au jeu".