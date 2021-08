Le retour de la D1B, le Lierse Kempenzonen vise la stabilité

La D1B reprendra ses droits ce week-end. Place à la présentation du Lierse Kempenzonen qui veut faire mieux que la saison dernière.

La saison dernière, le Lierse a terminé le championnat de D1B à la septième et avant-dernière place, avec 16 points en 28 matchs. En raison de l'annulation de la saison en Nationale 1, le club n'avait pas été relégué. Les Lierrois devront mieux faire lors du prochain exercice s'ils veulent rester au sein de l'antichambre de l'élite.

Ivan Yagan a fait son retour au Liesp cet été en provenance du RWDM. "Un club que je connais bien et que j'apprécie. Cela s'était bien passé durant l'exercice 2017-2018. C'est l'endroit parfait pour s'épanouir : de bonnes infrastructures, des dirigeants et des supporters en or", nous confie l'international arménien avant d'évoquer la préparation estivale.

"Elle fut très bonne voire excellente. Nous avons beaucoup travaillé et le staff est parvenu à corriger mes défauts de mon côté. J'avais de temps en temps de petites blessures récurrentes et on a trouvé la cause. Je devais renforcer mon fessier car une des trois zones musculaires était faible. Le préparateur physique Patrick Desci a fait du super boulot. Un super staff ! Notre coach Tom Van Imschoot et notre T2 Nico Van Kerckhoven mettent en place un jeu sésuisant mais aussi efficace. Une philosophie offensive avec de la possession et beaucoup de courses", explique l'ancien joueur du Sporting de Charleroi.

© photonews

Quelles ambitions pour le Lierse ? "Nous jouons le maintien purement et simplement. Nous visons la stabilité et le but est de faire grandir le club petit à petit. Une vision à long terme où nous posons les bases pour que le club puisse progresser et retrouver la D1A plus tard", souligne l'ailier âgé de 31 ans.

Transferts

Cela a beaucoup bougé au sein du Lierse Kempenzonen cet été, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs.

Arrivées : Joeri Poelmans (Petrorul), Jordy Gillekens (OHL), Ivan Yagan (RWDM), Alexander Maes (FC Arges), Thibaut Van Acker (MVV Maastricht), Stallone Limbombe (OHL), Hakim Abdallah (Hesperange), Kenneth Schuermans (OHL), Jonathan Hendrickx (Akureyri), Seppe Maesen (Heist), Brent Laes (OHL), Jens Naessens, Jordi Liongola, Guillaume De Schryver.

Départs : Ben Santermans (Diest), Simon Van Geest (Diest), Timo Cauwenberg (Belisia SV), Jellert van Landschoot (Helmond Sport), Simon Vermeiren (Lokeren-Temse), Bob Straetman (Merelbeke), Emile Samyn (Knokke), Jef Van Der Veken (Londerzeel), Toon Janssen (Lokeren-Temse), Ayoub Allach (Virton), Yentl Van Genechten (Genk U21), Mathieu Troonbeeckx (Heist), Smolders (sans club), Younes Ben Hammou (sans club), Bren Laes (fin du prêt et retour à OHL), Jo Gilis (fin du prêt et retour à OHL), Sava Petrov (fin du prêt et retour à Westerlo), Euloge Placca Fessou (fin du prêt et retour au Beerschot), Jamal Aabbou (fin du prêt et retour à Lommel), Jordy Gillekens (fin du prêt et retour à OHL).