Mathias Fixelles préface ses retrouvailles "très spéciales" avec l'Union

Le milieu défensif retrouvera ce samedi un club avec lequel il a tout connu.

Arrivé à l'Union en 2016 alors qu'il n'avait que 20 ans, Mathias Fixelles a vécu cinq belles saisons au Parc Duden. Une belle aventure qui s'est ponctuée avec un titre en D1B, mais c'est avec Courtrai que le milieu défensif découvre la D1A.

Et c'est samedi qu'est programmé son retour en terres bruxelloises. "J'ai joué longtemps là-bas, je connais le stade et les supporters par cœur, ce sera assez spécial pour moi de me retrouver dans le vestiaire visiteur. Quand le calendrier de la saison est tombé, j'ai cherché ce match avant ceux de Bruges ou Anderlecht. Je suis impatient de jouer cette rencontre", insiste-t-il dans une interview diffusée sur les réseaux sociaux de son nouveau club.

Et pour ne rien gâcher, ce sera une opposition entre les deux co-leaders du championnat. "Ce sera un match important pour la suite de la saison", acquiesce Mathias Fixelles.