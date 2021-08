Ligue 1 : nul spectaculaire pour Reims et ses Belges, Jérémy Doku (titulaire) et Rennes surpris en fin de match, Renaud Emond et Nantes restent invaincus

La Ligue 1 se poursuivait après la défaite de Lyon face au nouveau leader provisoire Angers.

Brest - Rennes

Un but de Serhou Guirassy en fin de match (84e) aurait pu permettre à Rennes et Jérémy Doku (titulaire) d'empocher sa première victoire de la saison, après son nul face à Lens en journée inaugurale. Mais Le Douaron en décidait autrement et égalisait dans les arrêts de jeu.

Reims - Montpellier

Pluie de buts au Stade Auguste-Delaune où Reims (avec Thomas Foket et Wout Faes titulaires) et Montpellier ont partagé au terme d'une partie riche en buts. Cassama (7e et 26e) répondait à l'ouverture du score de Cozza (5e) pour les visiteurs, avant que Delort n'égalise pour le MHFC. Mais Montpellier ne s'arrêttait pas là et Laborde offrait le 2-3 aux visiteurs juste avant le repos. C'est finalement Kebbal en fin de match (82e) qui égalisait pour le Stade de Reims.

Nantes - Metz

C'est avec Renaud Emond au coup d'envoi, que Nantes est parvenu à effacer Metz grâce aux réalisations de Kolo Muani (12e) et de Blas (49e), tous deux servis par l'ancien Gantois Moses Simon. Les Canaris restent sur un bon 4 points sur 6 avant d'affronter Rennes.

Clermont - Troyes

Un doublé de Mohamed Bayo (53e et 65e) permet à Clermont de remporter la bataille des promus face à une formation de Troyes réduite à dix dès la demi-heure de jeu (deux cartons jaunes pour Kaboré). Clermont poursuit son sans faute 6/6 en ce début de saison, tandis que Troyes enregistre une seconde défaite en autant de rencontres.