Kevin Nzuzi le premier homme fort de la saison du RWDM 

Reprise parfaite pour les Molenbeekois en D1B. Avec un Kevin Nzuzi déjà très affûté et efficace.

Arrivé en provenance du Red Star la saison dernière, Kevin Nzuzi avait séduit les observateurs, la saison dernière en D1B. Du haut de ses huits buts et trois assists, il avait contribué à la belle saison du RWDM, qui avait longtemps lutté pour le podium, avant de courber l'échine dans la dernière ligne droite.

Il sera donc l'un des atouts des Bruxellois cette saison et il l'a prouvé dès le premier match de la saison. Buteur et passeur, l'ailier français a démarré solidement sa saison et sa complémentarité avec Thomas Ephestion risque bien de faire des dégâts tout au long de l'exercice 2021-2022 en D1B...