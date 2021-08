Martin Braithwaite revanchard: "Je réponds sur le terrain"

L'attaquant danois a fait parler la poudre lors ud premier match de la saison du FC Barcelone.

Souvent décrié voire moqué malgré plusieurs bonnes performances sous le maillot du FC Barcelone depuis son arrivée à l'hiver 2020, sans oublier son Euro plus que réussi avec le Danemark, Martin Braithwaite (30 ans, 1 match et 2 buts en Liga cette saison) a envoyé un message à ses détracteurs avec un doublé et une passe décisive face à la Real Sociedad (4-2) dimanche, en Liga.

"Certaines personnes aiment parler. Moi, je parle sur le terrain", a tout simplement écrit l'ancien Toulousain sur les réseaux sociaux après sa performance XXL, laquelle n'a évidemment pas échappé à son entraîneur Ronald Koeman. "Je l'ai toujours dit, Martin est un exemple à suivre, car c'est un grand professionnel. Face à la Real, Il a mis deux buts, mais il a aussi fait son travail défensif pour l'équipe. Je suis très heureux d'avoir un tel joueur dans mon groupe", a savouré le Néerlandais.