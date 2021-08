Et maintenant Bruges pour le Beerschot: "Nous devons croire en nous"

Lanterne rouge de Pro League, le Beerschot a besoin de points, mais c'est un déplacement compliqué qui attend les Anversois dimanche prochain.

Un petit point sur douze: le Beerschot est loin du début de saison idyllique connu l'an dernier en Pro League. Plus que jamais, les Anversois ont besoin de points. Mais c'est le Club de Bruges qui se dressera sur la route des hommes de Peter Maes le week-end prochain.

Un sacré défi. "Bruges est favori. Et encore plus quand on voit ce qu'ils ont montré contre Zulte Waregem", analyse Raphael Holzhauser. Mais le milieu de terrain autrichien n'est pas du genre à partir battu d'avance. "Nous devons y aller et croire en nous-mêmes. L'an dernier, nous avons gagné là-bas. Tant que nous travaillons dur et que nous y croyons, tout est possible."