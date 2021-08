Vincent Kompany s'en satisfait : "Ce n'était pas le match parfait, mais le stade a vibré"

Sentiments confus au coup de sifflet final d'Anderlecht-Vitesse : frustré par le résultat et le penalty manqué ? Soulagé par le 3-3 tombé tardivement ? Vincent Kompany préfère voir le verre à moitié plein.

La fin de match débridée et le penalty manqué par Lior Refaelov font oublier que le RSC Anderlecht est aussi passé tout près de la débâcle et d'une défaite à domicile - et ce alors qu'à la pause, le score était flatteur pour Vitesse Arnhem. Une écheveau de sentiments que tente de démêler Vincent Kompany : "C'est un match qui se joue sur 180 minutes", entame-t-il avec circonspection. "Bien sûr, il y a ce penalty qui est dommage, mais je préfère retenir la réaction de l'équipe, les occasions qu'elle s'est créée, et l'attitude. L'équipe a continué à y croire, dans un stade qui a vibré".

Anderlecht a multiplié les paradoxes dans ce match. "On commence à 200 à l'heure, c'était un tempo très élevé pendant 90 minutes et c'est difficile de rester organisé dans ce contexte, surtout quand vous manquez encore un peu d'automatismes", reconnaît Kompany. "À 2-1, on aurait pu se mettre à l'abri. Puis au retour des vestiaires, on encaisse avant même d'être vraiment revenus dans le match. Ce sont deux buts sur des frappes lointaines, l'une magnifique, l'autre difficile pour un gardien".

Ce n'était pas le match parfait, mais je peux vivre avec ce résultat

Il faudra désormais aller chercher quelque chose à Arnhem dans une semaine. "Ce n'était pas le match parfait, je ne peux pas le nier. Mais quand je vois qu'on s'est créés beaucoup d'occasions, avec 16 tirs au but, je crois que l'approche était la bonne. Vitesse est une bonne équipe, qui joue bien au ballon, qui est très forte dans les intervalles, qui est difficile à contenir", souligne le coach du RSCA. "Le penalty manqué laisse des regrets, mais une victoire là-bas et nous sommes qualifiés. Je peux vivre avec ce résultat".