Incroyable: la ville de Brest interdit les maillots du PSG en ville

Ce vendredi, le PSG (sans Messi ni Neymar) se déplacera en Bretagne.

À la veille du match de Ligue 1 entre Brest et le Paris Saint-Germain, programmé ce vendredi (21h) au Stade Francis-Le Blé, les supporters parisiens ont appris qu’ils ne seraient pas autorisés à porter le maillot de leur club aux alentours de l’enceinte.

En dehors du parcage encadré, la préfecture du Finistère a interdit l’accès au stade et ses alentours entre 12h00 et 19h30 à "toute personne se prévalant de la qualité de supporter du PSG", précise l’arrêté publié jeudi soir. En d’autres termes, si vous habitez à Brest et que vous supportez le club de la capitale, il vous sera interdit de porter le maillot ou tout autre produit parisien à proximité du stade ce jour.