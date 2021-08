Wesley Moraes de retour au Club de Bruges ?

Deux ans après son transfert pour 25 millions d'euros à Aston Villa, le Brésilien est sur une voie de garage à Birmingham.

Wesley Moraes reviendra-t-il au Club de Bruges cet été ? Le Brésilien n'a joué qu'une seule minute depuis le début de la saison, et n'était même pas inclus dans le groupe pour la Caraboa Cup hier soir. Aston Villa aimerait se débarrasser de l'attaquant cet été, car le nombre de joueurs étrangers en Angleterre est limité, selon The Athletic.

À Birmingham, on espère que la solution viendra de Bruges. Le Club a gardé un œil sur le dossier depuis plusieurs semaines et serait prêt à relancer son ancien buteur via un prêt.

Wesley n'est plus le même après sa grave blessure au genou début 2020. L'attaquant s'était déchiré le ligament croisé antérieur et a été mis sur la touche pendant un an. Depuis, il n'a pas réussi à convaincre son entraîneur, Dean Smith.