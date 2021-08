Butez a été décisif: "Nous avions analysé les tirs au but des nos adversaires"

Butez a été décisif durant la rencontre mais aussi lors de la séance de tirs au but.

Etre gardien de but dans une équipe qui domine, ce n'est pas toujours simple car il doit rester concentré sur les quelques ballons qu'il doit négocier. Ce fut le cas de Butez contre Nicosie, et en plus l'ancien Hurlu a dû être décisif lors de la séance des tirs au but. Après la rencontre, son nom a été scandé au Bosuil.

"C'est incroyable", nous confie le gardien de but en conférence de presse. "J'avais travaillé les tirs au but avec l'entraîneur des gardiens. Nous avions analysé les tirs des adversaires. C'est superbe pour moi, pour nous, que ça qualifie l'équipe. Je suis très heureux".

En plus d'avoir été décisif lors de cet exercice assez particulier, Butez a aussi signé un "pré-assist" sur l'ouverture du score. Une soirée parfaite.