Conference League : La Gantoise ira en Serbie et à Chypre

Après l'Europa League, un club belge est concerné par le tirage de la Conference League : La Gantoise. Découvrez le tirage dès 13h30.

Suivez ici en direct le tirage de la Conference League : quels adversaires pour La Gantoise, qui figure dans le pot 1 ?

Un tirage accessible

Les options pour que La Gantoise hérite d'un groupe vraiment compliqué n'étaient pas légion, et les Buffalos viseront clairement la qualification, voire la tête du groupe. Le Partizan Belgrade, sorti du pot 2, sera le principal rival de Gand, et toujours un déplacement compliqué. Le Flora Tallinn fait ses premiers pas en poules européennes et devrait être un adversaire prenable, tandis que l'Anorthosis Famagouste complète ce groupe.

Les groupes complets :

Groupe A : LASK, Maccabi Tel Aviv, Alashkert FC, HJK Helsinki

Groupe B : La Gantoise, Partizan Belgrade, Flora Tallinn, Anartosis Famagouste

Groupe C : AS Rome, Zorya Lugansk, CSKA Sofia, Bodo/Glimt

Groupe D : AZ Alkmaar, CFR Cluj, FK Jablonec, Randers FC,

Groupe E : Slavia Prague, Feyenoord, Union Berlin, Maccabi Haïfa

Groupe F : FC Copenhague, PAOK, Slovan Bratislava, Lincoln Red Imps

Groupe G : Tottenham, Stade Rennais, Vitesse Arnhem, Mura

Groupe H : FC Bâle, Qarabag FK, Kairat Almaty, Omonia Nicosie