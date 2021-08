Officiel: Dorian Dessoleil est un Anversois

Dorian Dessoleil est donc un joueur de l'Antwerp. En effet, le Sporting de Charleroi a officialisé le départ de son capitaine pour le Great Old. On peut lire ceci sur le site officiel du club Carolo.

"Après sept années passées au sein de l’équipe première du Sporting de Charleroi, Dorian Dessoleil va quitter le club pour s’engager avec le Royal Antwerp FC.

Véritable Carolo, Dorian Dessoleil a effectué ses classes au sein du Sporting de Charleroi, avant de découvrir l’équipe première et la Division Un en 2012/2013.

Le Staff, la direction et l’ensemble de la famille zébrée souhaitent bonne route à Dorian et le remercient pour tout ce qu’il a pu apporter au Sporting durant ces nombreuses années. "

Here comes the sun, do do Dorian Dessoleil! 🌞✍️#RAFC #OneRedFamily pic.twitter.com/KB8bWugXjo