Wesley Hoedt lucide après la contre-performance d'Anderlecht : "Il faut se réveiller"

Wesley Hoedt aurait préféré ne pas avoir à se présenter en conférence de presse : le Néerlandais était furieux et pas encore redescendu peu après l'élimination.

Car Wesley Hoedt fait partie des joueurs n'ayant clairement pas été à leur niveau durant ces deux rencontres face à Vitesse Arnhem. "On a dit et répété qu'il fallait bien entrer dans le match, et on commence les deux mi-temps de manière dramatique", peste le défenseur central. "On s'est plantés, on n'était pas assez tranchants. Si nous avions joué à notre niveau, la qualification pour la Conference League était à notre portée".

Mais il n'y aura pas d'Europe cette saison à Saint-Guidon, ce qui n'est certainement pas ce que Hoedt espérait en signant à Anderlecht. L'ancien de l'Antwerp va même plus loin : "Maintenant, il faut ramener Anderlecht à son niveau, là où il est à sa place. Et ce n'est pas la Conference League, on doit viser plus haut !", clame-t-il. "Il faut se réveiller et se concentrer à 100% sur le match de dimanche face à Genk".